Girls‘ Day bei der Stadtverwaltung Bitburg: Tag mit vielen praxisnahen Eindrücken

BITBURG. Im Rahmen des bundesweiten Girls‘ Day öffnete die Stadtverwaltung Bitburg ihre Türen für zwei engagierte Teilnehmerinnen. Ziel des Aktionstages ist es, Mädchen Einblicke in Berufe zu ermöglichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind – insbesondere in technischen, handwerklichen und sicherheitsbezogenen Bereichen.

Anjela aus Ernzen und Eni aus Bitburg erlebten einen abwechslungsreichen Tag mit vielen praxisnahen Eindrücken. Der Auftakt fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Bitburg statt: Mit der Drehleiter ging es für die beiden bis auf rund 30 Meter Höhe. Außerdem meisterten sie eine Fettbrandübung, zerschnitten eine Autotür und lernten die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr kennen.

Im Anschluss besuchten die Teilnehmerinnen das Rathaus, wo Bürgermeister Heiko Jakobs sie persönlich empfing. Bei einer Führung durch die Verwaltung sowie in einer offenen Fragerunde erhielten sie Einblicke in die Arbeit und den Alltag der Stadtverwaltung.

Kreativ wurde es beim Gestalten ihres persönlichen „Wunsch-Bitburgs“: Ein Shoppingcenter und ein Kino standen ganz oben auf der Liste. Besonders bemerkenswert waren jedoch die Werte der beiden: Mit Superkräften ausgestattet, würden sie mit ihren Fähigkeiten vor allem Menschen in Not und Tieren helfen.

Zum Abschluss begleiteten Anjela und Eni das Ordnungsamt bei einem Rundgang durch die Stadt und lernten die Aufgaben im Außendienst kennen.

Die Stadtverwaltung Bitburg freut sich über das große Interesse und den gelungenen Austausch: „Vielleicht sehen wir unsere beiden Stadt-Heldinnen in einigen Jahren in einer dieser wichtigen Funktionen wieder.“ (Quelle: Stadt Bitburg)