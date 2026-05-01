Waldbrand im Saarland: 160 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

LOSHEIM AM SEE. Am gestrigen Donnerstagabend („Hexennacht“) kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Waldbrand zwischen Losheim und Mitlosheim, ca. 300 Meter

linksseitig der L157 in Richtung Mitlosheim gesehen. In dem überwiegend gerodeten Waldbereich, der mehrere hundert Meter von der bebauten Ortslage entfernt liegt, entstand ein Brand im trockenen Unterholz, auf einer Fläche von ca. 100 x 200 Metern.

Durch das Feuer wurde in diesem Bereich der Waldboden, das Unterholz sowie einzelne Bäume beschädigt. Zur Brandentstehung können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr befand sich mit ca. 160 Einsatzkräften aus umliegenden Löschbezirken vor Ort und konnte die Ausbreitung des Brandes im trockenen Unterholz schnell unterbinden und das Feuer löschen. Zu einer konkreten Gefahr für die umliegenden Ortschaften kam es nicht.

Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung mach können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)