Spritpreise Luxemburg heute (30. April 2026): Benzin wird teurer – aktuelle Preise im Überblick

Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland wichtig. Am heutigen Donnerstag, 30. April 2026, zeigt sich vor allem bei den Benzinpreisen Bewegung: Super 95 und Super Plus werden teurer, Diesel bleibt stabil.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg heute (30.04.2026)

Die Preise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Diesel

Diesel: 1,912 € pro Liter

Benzin

Super 95 (E10): 1,798 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,888 € pro Liter

Benzinpreise steigen – Diesel bleibt stabil

Auffällig ist am heutigen Donnerstag vor allem der Anstieg bei Super 95 und Super Plus. Während Diesel weiter bei 1,912 Euro pro Liter liegt, kostet Super 95 jetzt 1,798 Euro, Super Plus 1,888 Euro.

Für Pendler, Familien und Vielfahrer aus der Grenzregion lohnt sich deshalb weiter der tägliche Blick auf die aktuellen Preise – etwa über spritpreise.lu.

Tanken in Luxemburg bleibt für viele aus Trier interessant

Gerade Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion fahren regelmäßig nach Luxemburg zum Tanken. Tankstellen in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach bleiben wichtige Anlaufpunkte.

Fazit: Super zieht an – Diesel unverändert

Die Spritpreise Luxemburg heute zeigen ein klares Bild: Benzin wird teurer, Diesel bleibt stabil. Für viele Autofahrer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt Luxemburg dennoch eine wichtige Tankoption.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.