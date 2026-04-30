Trier: Auto kracht am Martinsufer gegen Litfaßsäule – drei Verletzte

TRIER. Am Dienstagabend kam es am Trierer Martinsufer zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und erheblichem Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

23-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 28. April, gegen 23.15 Uhr am Martinsufer in Höhe des Georg-Schmitt-Platzes.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine 23-jährige Autofahrerin in Richtung Trier-Nord unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Litfaßsäule stürzt um und beschädigt Autos

Das Fahrzeug kollidierte anschließend mit einer im Einmündungsbereich zur Lindenstraße abseits der Fahrbahn stehenden Litfaßsäule.

Durch den Aufprall stürzte die Säule um und beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge.

Drei Personen leicht verletzt

Die Fahrerin sowie zwei weitere Insassen des Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum genauen Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0651/983 44150 zu melden.