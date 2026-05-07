„Ort der Begegnung“: Spatenstich für Kunstrasenplatz in Heiligkreuz

TRIER. Mit dem symbolischen Spatenstich begann auf der Bezirkssportanlage Heiligkreuz offiziell die Umwandlung des Tennen- in einen Kunstrasenplatz. Das Projekt ist nötig, da der Tennenplatz wegen nicht abziehenden Regenwassers, einer starken Staubentwicklung bei schönen Wetter und eines erhöhten Verletzungsrisikos von den beteiligten Vereinen, darunter der VfL Trier und die American Footballer des PSV, nicht mehr nutzbar war.

Beide Clubs sahen sich dadurch in ihrer Existenz langfristig bedroht. Bürgermeisterin Britta Weizenegger, die mit Baudezernent Thilo Becker an dem Spatenstich teilnahm, hob das große Engagement aller Beteiligten hervor: „Ich möchte vor allem Danke sagen. Diese Umwandlung würde es nicht geben, wenn sich nicht so viele so engagiert hätten.“ Vize-Ortsvorsteher Jörg Kämper betonte: „Das ist der Startschuss für ein Projekt, das weit mehr ist als ein Sport-Ort. Dieser Platz wird ein Ort der Begegnung, der Bewegung und des Zusammenhalts.“ Auch die umliegenden Schulen nutzen den Kunstrasen ab dem neuen Schuljahr. Die Projektkosten von rund 950.000 Euro tragen die Stadt, das Land und die beteiligten Vereine. (Quelle: Rathaus-Zeitung Trier, No. 8/2026)