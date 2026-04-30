Durch Rettungsgasse auf A64 gefahren: Zeugenhinweise bringen Fahndungserfolg

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, befuhr der Fahrer eines schwarzen BMWs der 6er-Reihe aus dem Trierer Zulassungsraum am gestrigen Mittwochmorgen auf der A64 die gebildete Rettungsgasse zwischen der Anschlussstelle Ehrang bis zur eingesetzten Kontrollstelle der Bundespolizei in Fahrtrichtung Luxemburg.

Nach dem Zeugenaufruf der Polizei in dieser Sache konnte die Polizeiautobahnstation (PASt) Schweich am heutigen Donnerstagmorgen einen Ermittlungserfolg verzeichnen: Aufgrund konkreter Zeugenhinweise konnte das gesuchte Fahrzeug im morgendlichen Berufsverkehr gesichtet, gestellt und eine Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde der verantwortliche Fahrzeugführer identifiziert. Dieser räumte den Verstoß gegenüber den Beamten vollumfänglich ein.

Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die wertvolle Mithilfe. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)