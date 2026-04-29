Unbekannter fährt 300 Meter durch Rettungsgasse auf der A64

TRIER. Am heutigen Mittwoch ereignete sich auf der A64 in Fahrtrichtung Luxemburg ein Verkehrsverstoß durch das unberechtigte Befahren einer Rettungsgasse.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen BMWs der 6er-Reihe aus dem Trierer Zulassungsraum gegen 6.45 Uhr die gebildete Rettungsgasse zwischen der Anschlussstelle Ehrang bis zur eingesetzten Kontrollstelle der Bundespolizei in Fahrtrichtung Luxemburg. Durch den Verantwortlichen soll auf einer Strecke von 300 Metern die Gasse befahren worden sein.

Das Durchfahren der Rettungsgasse stellt eine erhebliche Ordnungswidrigkeit dar und konfrontiert die eingesetzten Rettungskräfte regelmäßig mit der Problematik eines alltäglichen, vermeidbaren und wertvollen Zeitverlusts.

Personen, die den Tathergang und/oder den Fahrer bzw. die Fahrerin beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen (Telefon 06502-9165-20). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)