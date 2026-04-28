++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL springt über 1,90 Euro ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Dienstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 29.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 29.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für Diesel-Kraftstoff geht weiter hoch. Er liegt ab Mitternacht über der 1,90-Euro-Marke!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff steigt weiter um 4,1 Cent, und kostet am Mittwoch dann 1,912 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Mittwoch dann weiter 1,759 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis ebenfalls gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Mittwoch weiter 1,854 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu