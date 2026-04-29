Trier: Zwei KFZ-Händler angeklagt — insgesamt über 300.000 Euro Steuerhinterziehung

TRIER. Das Amtsgericht Trier verhandelt am Mittwoch, 6.5.2026, zwei Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Angeklagt sind zwei KFZ-Händler.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt zum einen einem 58-jährigen Mann aus Saarbrücken zur Last, zwischen Mai 2016 und Februar 2020 insgesamt gut 140.000 Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Er soll seine Einnahmen nicht vollständig in den Steuererklärungen angegeben haben.

Im zweiten Fall ist ein 44-jähriger Mann aus Konz angeklagt, knapp 170.000 Eurohinterzogen zu haben, indem er laut Anklage für die Jahre 2020 und 2021 keine Steuererklärung abgegeben hat. (Quelle: Amtsgericht Trier)