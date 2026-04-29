Luxemburg: Stichverletzung am Gesäß — Schlägerei nach Verständnisproblemen

DIFFERDINGEN. Am Abend des 28.4.2026 wurde der Polizei gegen 22.20 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Rue Emile Mark in Differdingen gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte einen Mann antreffen, welcher eine Stichverletzung am Gesäß aufwies.

Es wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen nach wurde er von zwei Personen angesprochen, die er jedoch aufgrund von Verständnisproblemen zunächst ignorierte. Daraufhin wurde das Opfer von einem der Täter am Gesäß verletzt und kam es zu einer Rangelei, zu der weitere Personen dazustießen.

Das Opfer und seine Begleitung ergriffen daraufhin die Flucht zu Fuß. Später musste die Begleitung des Opfers feststellen, dass es zudem zu einem Diebstahl aus seinem Fahrzeug gekommen war. Die Täter konnten trotz intensiver Fahndung nicht angetroffen werden. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)