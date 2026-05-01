Großeinsatz nach Messerattacke: 41-Jähriger schwer verletzt – Täterin stellt sich

BAD EMS – Am späten Nachmittag kam es gegen 17:40 Uhr in der Malbergstraße in Bad Ems zu einem folgenschweren Zwischenfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei Personen in einen Streit, der in physischer Gewalt mündete.

Dabei erlitt ein 41-jähriger Mann eine schwere Stichverletzung durch ein Messer. Er wurde umgehend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Aktuellen Informationen zufolge ist sein Zustand mittlerweile stabil und nicht mehr lebensbedrohlich.

Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz

Da die Fluchtrichtung der tatverdächtigen Person zunächst unklar blieb, sicherte die Polizei den Bereich rund um das Tatobjekt mit einem starken Aufgebot ab. Die Situation klärte sich erst auf, als sich eine jugendliche Verdächtige wenig später eigenständig auf der Polizeidienststelle in Koblenz meldete.

Dort erfolgte ihre vorläufige Festnahme. Die Kriminaldirektion Koblenz hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tathergang übernommen. Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit bestand laut Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt.