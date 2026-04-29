Luxemburg / Trier – Die Spritpreise in Luxemburg heute bleiben für viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Saarland wichtig. Am heutigen Mittwoch, 29. April 2026, zeigt sich vor allem beim Diesel eine Veränderung: Der Preis ist im Vergleich zum Vortag gestiegen.

Aktuelle Spritpreise in Luxemburg heute (29.04.2026)

Die Preise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Diesel

Diesel: 1,912 € pro Liter

Benzin

Super 95 (E10): 1,759 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,854 € pro Liter

Damit bleibt Benzin stabil, während Diesel wieder spürbar teurer wird.

Dieselpreis steigt – Benzin bleibt stabil

Auffällig ist am heutigen Mittwoch vor allem der Dieselpreis in Luxemburg: Mit 1,912 Euro pro Liter liegt er wieder deutlich über dem Vortagswert. Für Pendler und Vielfahrer aus der Grenzregion kann sich der Blick auf die aktuellen Preise deshalb besonders lohnen.

Die Benzinpreise in Luxemburg bleiben dagegen unverändert: Super 95 kostet weiter 1,759 Euro, Super Plus liegt bei 1,854 Euro pro Liter.

Tanken in Luxemburg bleibt für viele aus Trier interessant

Gerade Autofahrer aus Trier, Konz, Schweich, Saarburg, Bitburg und der gesamten Grenzregion schauen täglich nach Luxemburg. Tankstellen in Wasserbillig, Grevenmacher, Remich oder Echternach bleiben wichtige Anlaufpunkte.

Ein schneller Überblick über die tägliche Entwicklung ist unter anderem über spritpreise.lu möglich.

Fazit: Diesel zieht an – Super bleibt konstant

Die Spritpreise Luxemburg heute zeigen ein klares Bild: Diesel wird teurer, Benzin bleibt stabil. Für viele Pendler aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt Luxemburg dennoch eine wichtige Tankoption.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.