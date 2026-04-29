Prozess in Trier: Unfall auf A602 verursacht — Lichthupe und Rechtsüberholen

TRIER. Am 4. Mai 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt einem zum Tatzeitpunkt 28-jährigen, nicht vorbestraften Mann aus der Verbandsgemeinde Schweich zur Last, im September 2025 auf der A602 bei Longuich einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verursacht zu haben, weil er sich über die Fahrweise dessen Fahrers geärgert habe.

Der Mann soll von der linken Fahrbahn kommend das andere Auto und einen auf der rechten Fahrspur befindlichen LKW rechts über den Verzögerungsstreifen überholt haben. Als er wieder auf die linke Fahrbahn zurückgefahren ist, habe er eine Kollision mit dem dort befindlichen Fahrzeug verursacht. Dabei soll Sachschaden in Höhe von rund 2500,- Euro entstanden sein.

Bereits zuvor habe der Mann versucht, das vor ihm fahrende Fahrzeug mittels Lichthupe zum Verlassen der linken Fahrspur zu drängen. Daraufhin soll dessen Fahrer kurz die Bremse betätigt haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)