Radtour durch die Eifel, Schmetterlingspfad im Hunsrück: Ausflugstipps für den 1. Mai

Schmetterlingspfade, Vulkangestein und Highline-Action: Diese Ausflugstipps bringen am 1. Mai Abenteuer und Naturerlebnisse für kleine und große Entdecker.

MAINZ. Blauer Himmel, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen mit bis zu 26 Grad – nach der Wettervorhersage bietet sich der 1. Mai für einen Ausflug oder eine Wanderung an. Rheinland-Pfalz hat in dieser Hinsicht viel zu bieten. Fünf Ausflugstipps zwischen Mosel und Rhein, Eifel und Hunsrück:

Traumschleife «Arten Reich» im Hunsrück

Die knapp zehn Kilometer lange Traumschleife «Arten Reich» führt entlang von ruhigen Waldwegen, Streuobstwiesen mit ausladenden Bäumen und einem Schmetterlingspfad rund um den Hunsrücker Ort Heidenburg. Immer wieder bieten sich dabei laut Rheinland-Pfalz Tourismus beeindruckende Weitsichten über die Hunsrückhöhen, in die Eifel und sogar auf die Mosel. Dabei lässt sich noch etwas über Schmetterlinge lernen: «Auf dem Schmetterlingspfad zeigen elf Schautafeln die Verwandlungskünste der heimischen Schmetterlinge vom winzigen Ei über die gefräßige Raupe, die reglos verharrende Puppe bis zum fliegenden Schmetterling.»

Fünf neue «Hiwweltouren» in Rheinhessen

Die sanft geschwungenen «Hiwwel», also die Hügel Rheinhessens, stehen Pate für die gleichnamigen Rundwanderwege in der Region. Gleich fünf neue «Hiwweltouren» werden zu verschiedenen Terminen im Frühjahr offiziell eröffnet – eine der Eröffnungen findet am 1. Mai statt, die der «Hiwweltour Wasserturm» bei Wöllstein. Die Längen variieren zwischen sechs und 13 Kilometern, die Strecken führen etwa rund um Gau-Bickelheim, Wöllstein oder Alsheim. Sie ergänzen das bestehende Netz der Prädikatswanderwege.

Slackline-Event an der Hängeseilbrücke Geierlay

Für einen Besuch auf der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück sollte man ohnehin schwindelfrei sein. Vom 30. April bis zum 03. Mai erfordert das Event «Geierlay goes High» jedoch eine noch größere Höhen-Toleranz.

Hoch über dem Mörsdorfer Bachtal zeigten Profis des Vereins Slackline Mittelhessen spektakuläre Balance und Körperkontrolle auf schmalen sogenannten Highlines, heißt es von der Ortsgemeinde. Dabei wird auch für die kleinen Besucher etwas geboten: «Auf der speziellen Kinder-Slackline können kleine und große Besucher ihr eigenes Gleichgewicht testen.»

Fahrradtour durch die Vulkaneifel

Auf der neuen «Vulkanschleife Basalt» kommen Rad-Fans auf ihre Kosten. Die rund 23 Kilometer lange Radtour ist laut Rheinland-Pfalz Tourismus eingebettet in die Vulkanlandschaft der Eifel und durch den frühen Basaltlavaabbau geprägt. Bei der Durchfahrt durch die Gemeinde Mendig seien viele Häuser, Skulpturen und Werkstücke zu entdecken, die aus dem heimischen Naturstein entstanden seien. «Die Radroute hat ein vielseitiges Geländeprofil. Moderate Anstiege mit weiten Aussichten über die Pellenz und die Vordereifel wechseln sich mit gemütlichen Abschnitten ab.»

Neue Wanderwege im Ahrtal

Im Ahrtal wurden in den vergangenen Wochen rund um den Fernwanderweg «AhrSteig» sieben neue «AhrSchleifen» eröffnet. Die drei kürzeren Spazierwanderwege und vier anspruchsvollen Rundwanderwege verbinden laut Rheinland-Pfalz Tourismus Natur, Geschichte und moderne digitale Erlebnisse und fördern so «nachhaltigen Tourismus in der Region».

Die familienfreundliche «AhrSchleife Köhlerblicke» biete auf 3,6 Kilometern großen und kleinen Abenteurern spannende Erlebnisse in der ursprünglichen Natur der Ahr- und Hocheifellandschaft. Herausfordernder gehe es bei der «Ahrschleife Steinerberg» zu. Bei der anspruchsvollen, rund 16 Kilometer langen Wanderung über den 531 Meter hohen Steinerberg böten sich herrliche Ausblicke bei abwechslungsreichen, teils steilen Auf- und Abstiegen, so die Touristiker. (Quelle: dpa)