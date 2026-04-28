Luxemburg: Randalierer im Zug, Tankstellen-Dieb geschnappt, Promille-Fahrer erwischt

LUXEMBURG. Am heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. einen Randalierer, einen Diebstahl in einer Tankstelle sowie Trunkenheitsfahrten.

Am Abend des 27.4.2026 wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr ein Mann gemeldet, welcher in einem Zug in Troisvierges randalieren würde. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte den gemeldeten Mann antreffen. Während der Amtshandlung verhielt er sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Am Morgen desselben Tages wurde der Polizei ein Diebstahl in einer Tankstelle in der Route de Wasserbillig in Mertert gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Mann sich Zugang zu einem Lagerraum verschaffte, um etwas zu stehlen. Beim Verlassen der Tankstelle wurde er von einer Angestellten ertappt, woraufhin er handgreiflich wurde. Einer Drittperson gelang es, einzugreifen und die beiden voneinander zu trennen. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Das Opfer wurde zwecks Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am 27.4. wurde der Polizei gegen 9.50 Uhr ein Fahrer gemeldet, der mit seinem Fahrzeug auf der A4 in Richtung Esch-Alzette, Höhe Leudelingen, auf der Pannenspur stehe und hinter dem Steuer schlafen würde. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Des weiteren konnten die Beamten erhebliche Mängel bei den Fahrzeugreifen feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am Abend des 17.4., gegen 21.40 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marcel Greischerstrooss in Christnach gemeldet. Dabei soll ein Fenster eingeschlagen worden sein. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort, überprüfte das Haus, konnte jedoch keinen Täter mehr antreffen. Im Rahmen der weiteren Untersuchungen konnte die Tatverdächtige allerdings ermittelt und gestellt werden. Bei ihr wurde Diebesgut sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie festgenommen und wird am Morgen des 28.4.2026 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am frühen Morgen des 28.4., kurz vor 2.30 Uhr, wurden Polizeibeamte in Ahn in Richtung Machtum auf ein Fahrzeug wegen dessen gefährlicher und unsicherer Fahrweise aufmerksam. Die Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später in Grevenmacher stoppen. Dieser wies deutliche Zeichen von Alkoholkonsum auf. Der durchgeführte Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, weswegen Protokoll erstellt wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)