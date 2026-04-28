Ein Toter bei Absturz von Ultraleichtflugzeug

SPEYER – Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Speyer (Pfalz) ist der Polizei zufolge ein Mensch ums Leben gekommen.

Der Unfall habe sich am späten Vormittag in der Nähe des örtlichen Flugplatzes ereignet, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. «Nach derzeitigen Erkenntnissen verstarb eine Person bei dem Absturz.»

Der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer teilte zum Einsatz mit: „Der Einsatzschwerpunkt der Feuerwehr lag zunächst auf der Suche der genauen Absturzstelle, die sich in dichtem Wald zwischen dem Flugplatz und der Insel Flotzgrün befand. Eine anfänglich starke Rauchentwicklung ließ sehr schnell nach, was das Auffinden des Unglücksorts enorm erschwerte. Als das Flugzeugwrack gefunden war, konzentrierten wir uns auf die Suche nach Insassen und die Brandbekämpfung. Für den Piloten kam leider jede Hilfe zu spät.“

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen habe in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die weiteren Ermittlungen aufgenommen.