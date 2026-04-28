Mutwillige Zerstörung in Kröv: Sechs Schilder des „Weinerlebnis-Wegs“ beschädigt!

KRÖV. Ärgerlicher Vandalismus in Kröv: Unbekannte haben mehrere Schilder des neuen digitalen Wanderwegs „Weinerlebnis“ beschädigt. Die Täter zerstörten gezielt die QR-Codes – offenbar mit einem spitzen Gegenstand.

Sechs Schilder mutwillig beschädigt

Die Taten ereigneten sich zwischen Sonntag, 26. April, 18.30 Uhr, und Montag, 27. April, 8.15 Uhr.

Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sechs Schilder des neuen digitalen Wanderwegs beschädigt. Die QR-Codes wurden derart zerstört, dass sie nicht mehr nutzbar sind.

Auch Brunnen an Kesselstattkapelle umgeworfen

Doch dabei blieb es nicht: An der Kesselstattkapelle wurde außerdem ein Brunnen umgeworfen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeugen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, soll sich bei der Polizei melden.