RLP: Pkw fliegt auf Gegenfahrbahn – Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf A3

SIERSHAHN/A3 – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Siershahn (Westerwaldkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Zwei Autos seien am Vormittag in Fahrtrichtung Frankfurt miteinander kollidiert, teilte ein Sprecher der Polizei Montabaur mit. Einer der Insassen sei bei dem Unfall eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden, hieß es.

Durch die Kollision auf der Strecke zwischen Ransbach-Baumbach und dem Dernbacher Dreieck sei eines der beiden Fahrzeuge ins Schleudern geraten und mit der Mittelschutzplanke zusammengestoßen. Infolge des Aufpralls sei das Fahrzeug dann über die Planke geschleudert worden und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen gekommen, so die Polizei.

Beide Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im zweiten Unfallauto wurde demnach niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge knapp 50.000 Euro. Strafanzeigen sowie Platzverweise erhielten laut Polizei zwei am Unfallort anwesende Gaffer. Sie sollen versucht haben, die Verletzten zu fotografieren.