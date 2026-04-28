Girls‘Day bei Westnetz in Trier: Acht junge Frauen zu Besuch in der Ausbildungsstätte

TRIER – MINT-Berufe sind nach wie vor von Männern dominiert. Um dem entgegenzuwirken und mehr weibliche Fachkräfte zu gewinnen, sind praxisorientierte Bildungsinitiativen wie der Girls’Day ein sinnvolles Angebot.

Auch in diesem Jahr war der Verteilnetzbetreiber dabei und ermöglichte acht Schülerinnen einen Einblick in technische Berufsfelder. „Ich freue mich, dass wir an diesem Tag interessierten, jungen Frauen Einblicke in die Welt der Technik geben und sie so frühzeitig für unsere Berufe begeistern können“, sagte Jürgen Stoffel, Leiter des Regionalzentrums Trier der Westnetz.

Löten, programmieren oder verkabeln: Die Schülerinnen informierten sich über die möglichen Ausbildungsberufe bei Westnetz und erlebten, was beispielsweise der Beruf der Elektronikerin für Betriebstechnik mit sich bringt. Unter Anleitung griffen sie auch selbst zum Werkzeug und installierten eine typische Installationsschaltung.

„Wir sind stetig auf der Suche nach motivierten Menschen, die dazu beitragen, dass die Energieversorgung weiterhin zuverlässig und leistungsfähig ist. Bei uns erhalten sie eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, wodurch sie sich für ihren beruflichen Werdegang ein solides Fundament schaffen“, sagte Andreas Roth, Ausbildungsleiter der Westnetz am Standort Trier.

Derzeit bildet Westnetz am Standort in Trier 56 junge Menschen aus. Für das Jahr 2027 stellt der Verteilnetzbetreiber wieder attraktive Ausbildungsplätze zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.ausbildung.westnetz.de