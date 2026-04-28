Trier: Körperverletzung auf der Römerbrücke – Radfahrer attackiert Fußgänger nach Zurechtweisung

TRIER – Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am heutigen Dienstagmorgen, 28.04.2026, gegen 10 Uhr auf der Römerbrücke in Trier zu einer Körperverletzung.

Hierbei gerieten zwei Männer in Streit, da einer der Männer den anderen darauf hinwies, von seinem Fahrrad abzusteigen.

Diese Zurechtweisung gefiel dem Radfahrer nicht, was zur Folge hatte, dass dieser dem Fußgänger eine Kopfnuss verpasste.

Infolgedessen platzte dessen Oberlippe auf. Da sich auf der Römerbrücke zur besagten Zeit ein Stau bildete, dürfte vielleicht der ein oder andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall wahrgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PW Trier Innenstadt unter [email protected] oder unter der Telefonnummer 0651-983-44250 entgegen.