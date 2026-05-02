RLP: Eskalation bei Familienfeier – Attacke und Verletzung mit scharfem Gegenstand

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Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

WEINGARTEN. Bei einer Familienveranstaltung in Weingarten kam es am Abend des 1.5.2026 zu Streitigkeiten zwischen mehreren untereinander bekannten Personen. Im Rahmen der Streitigkeiten wurde eine Person mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt.

Die Person musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Aufgrund der zunächst mitgeteilten unklaren Lage vor Ort, insbesondere hinsichtlich der genauen Anzahl der Beteiligten, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aufgesucht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)

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