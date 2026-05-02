Fahrerflucht auf der A60: PKW kollidiert mit LKW zwischen Bitburg und Spangdahlem

BITBURG. Am gestrigen Donnerstag kam es zwischen 20.20 Uhr und 20.40 Uhr auf der A60 zwischen der Anschlussstelle Bitburg und der Anschlussstelle Spangdahlem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Skoda Fabia stieß hierbei beim Überholen mit einem bislang unbekannten LKW zusammen.

Im Anschluss entfernte sich der PKW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Weiterhin soll der Skoda-Fahrer mit auffälliger und gefährlicher Fahrweise unterwegs gewesen sein. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder selbst durch die Fahrweise des PKW gefährdet wurden und sachliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)