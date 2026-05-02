Update: Feuerwehreinsatz in Trierer Karl-Marx-Straße — Das ist passiert

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am heutigen Samstagmorgen, um 8.54 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Karl-Marx-Straße in Trier. Laut Erstmeldung war es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung gekommen.

Wie eine lokalo.de-Nachfrage bei der Berufsfeuerwehr Trier ergab, war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Essen auf dem Herd angebrannt, was der im Bett schlafende Mieter nicht bemerkte. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür der Wohnung mit Gewalt und belüfteten sie daraufhin. Der Mieter wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Einsatz waren rund 20 Einsatzkräfte beteiligt.