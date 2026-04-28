Biker kracht in Pkw – Schwerverletzter und Vollsperrung auf der A6

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Foto: Polizeiautobahnstation Ruchheim

LAUMERSHEIM/A6 – Am heutigen Dienstag, 28.04.2026, kam es gegen 16.30 Uhr auf der BAB 6 in Richtung Kaiserlautern zwischen dem Kreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Nach bisherigem Kenntnisstand musste ein 28-jähriger Autofahrer aus Grünstadt aufgrund eines Spurwechsels eines vorausfahrenden Peugeots stark abbremsen. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des Audis.

Hierbei stürzte der 53-jährige Motorradfahrer und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Landung eines Rettungshubschraubers war die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern ca. eine Stunde vollgesperrt. Hierdurch kam es zu einem kilometerlangem Stau.

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