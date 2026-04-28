Girls Day bei der Polizei in Saarburg und Konz: 30 Mädchen erleben Polizeiarbeit hautnah

SAARBURG/KONZ. Einblicke in Streifenwagen, Schutzweste, Gewahrsamszellen und Diensthundearbeit: Die Polizeiinspektion Saarburg und die Polizeiwache Konz haben sich am Donnerstag, 23. April 2026, wieder am bundesweiten Girls Day beteiligt. Insgesamt 30 Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren konnten dabei den Beruf der Polizeibeamtin aus nächster Nähe kennenlernen.

Polizei gibt Einblick in Beruf und Alltag

In Saarburg wurden die Teilnehmerinnen von Polizeioberkommissarin Silke Brausch und Polizeikommissarin Jolin Dauster durch den Vormittag begleitet. In Konz führte Polizeikommissar Christian Naumann durch das Programm.

Nach einer Begrüßung und kurzen Vorstellungsrunde erfuhren die Mädchen, wie die Arbeit bei Schutzpolizei und Kriminalpolizei aussieht. Außerdem wurden der Aufbau der Polizei Rheinland-Pfalz und die unterschiedlichen Aufgabenbereiche vorgestellt.

Streifenwagen, Ausrüstung und Gewahrsamszellen

Anschließend ging es durch die Räume der Polizeiinspektion beziehungsweise Polizeiwache. Dabei erhielten die Teilnehmerinnen unter anderem Einblicke in den Wachbereich und die Gewahrsamszellen.

Im Hof wurde außerdem die Ausstattung eines Funkstreifenwagens gezeigt. Besonders eindrucksvoll: Die Mädchen durften auch die rund 20 Kilogramm schwere Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen selbst anlegen. Dazu wurden Einsatzgürtel, Schutzweste sowie Führungs- und Einsatzmittel einer Polizeibeamtin erklärt.

Diensthund Aluna als besonderes Highlight

Ein Höhepunkt des Tages war der Besuch von Diensthundeführerin Carina Härtel mit ihrem Schäferhund Aluna. Polizeihauptkommissarin Härtel gab den Mädchen einen Einblick in die Arbeit mit einem Sprengstoffsuchhund. Dabei konnten die Teilnehmerinnen auch selbst mit dem Hund agieren.

Infos zum Polizeistudium

Zum Abschluss wurden die Mädchen über die Einstellungsvoraussetzungen und das duale Studium zur Polizeikommissarin informiert.

Nach einer Feedbackrunde endete der Angebotstag gegen 13 Uhr. Die Rückmeldungen fielen positiv aus: Die Teilnehmerinnen erklärten, dass ihnen der Morgen bei der Polizei Spaß gemacht habe und sie einen guten Einblick in den Beruf bekommen hätten.

Interessierte können sich online unter www.polizei.rlp.de/karrierestart über den Einstieg bei der Polizei Rheinland-Pfalz informieren.