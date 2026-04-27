Stadt Trier: Moselstrand wird neu vergeben – Bewerbungsschluss ist morgen um 11 Uhr!

Trier. Wer den Trierer Moselstrand künftig betreiben will, muss sich beeilen: Die Stadt Trier hat die Nutzung des Uferbereichs „Moselstrand Trier“ erneut ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist der morgige Dienstag, 28. April 2026, 11:00 Uhr. Grundlage ist ein Interessenbekundungsverfahren zur Konzessionsvergabe.

Dabei geht es nicht um eine kurzfristige Sommerentscheidung für 2026. Der neue Nutzungszeitraum ist laut Stadt für 15. Mai 2027 bis 15. September 2032 vorgesehen – also über mehrere Jahre. Die Stadt plant den Vertragsabschluss für November 2026.

Warum die Stadt neu ausschreibt

Die Neuvergabe ist keine Laune der Verwaltung, sondern folgt dem Grundprinzip von Wettbewerb und Gleichbehandlung: Zeitlich befristete Konzessionen dürfen nicht einfach „automatisch“ verlängert werden. Nach Ablauf eines Vertrags muss die Kommune neu ausschreiben, damit auch andere Interessenten die Chance haben, ein Konzept vorzulegen.

Das schützt – zumindest in der Theorie – vor Dauerprivilegien und verhindert, dass öffentliche Flächen über Jahre hinweg faktisch als „gesetzt“ gelten. Gerade bei attraktiven Standorten soll so faire Chancengleichheit hergestellt werden: nicht nur für jene, die schon „drin“ sind, die Abläufe kennen und in den richtigen Runden die richtigen Hände schütteln, sondern auch für neue Konzepte, die ohne eingeführte Netzwerke antreten.

Man könnte auch sagen: Nicht der am besten Vernetzte, oder der schon am meisten hat soll den Zuschlag quasi im Vorbeigehen abholen, sondern der, der am besten abliefert. Genau deshalb ist das Verfahren auch politisch wichtig: Es entscheidet, wer über Jahre hinweg ein attraktives Stück Moselufer prägt.

Worum geht es konkret?

Laut Ausschreibung der Stadt Trier geht es um eine Fläche von rund 1.200 Quadratmetern, die saisonal als Strandbereich genutzt werden soll – mit gastronomischer und gegebenenfalls touristischer Infrastruktur. Die Stadt will das Konzept „nachhaltig und zukunftsorientiert“ fortführen und weiterentwickeln.

Was nach dem 28. April passiert

Nach Ablauf der Frist gilt: Über die Zahl der Bewerber und Inhalte der Konzepte äußern sich Kommunen in laufenden Verfahren oft nicht oder nur eingeschränkt. Entscheidend ist deshalb, was die Stadt später kommuniziert:

Wie viele Bewerbungen gingen ein?

Nach welchen Kriterien wurde bewertet – und mit welchem Gewicht?

Welche Anforderungen enthält die Konzession (z. B. zu Betrieb, Sicherheit, Sauberkeit, Gestaltung)?

Welche Pflichten hat der Betreiber – und welche Leistungen übernimmt die Stadt?

Bewerbungsfrist endet am 28. April

Morgen endet die Bewerbungsfrist für die nächste Moselstrand-Konzession. Das Verfahren ist deshalb relevant, weil es einen neuen Wettbewerb eröffnet und damit zumindest die Chance schafft, dass das Moselufer-Angebot künftig besser, professioneller oder innovativer wird.

Ob diese Chance am Ende genutzt wird, zeigt sich nicht am Strand-Sand, sondern an der Frage, wie nachvollziehbar die Vergabe abläuft und natürlich welche Standards die Stadt für die nächsten Jahre tatsächlich einfordert.