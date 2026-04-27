RLP: Hoher Sachschaden bei Garagenbrand

ELLERSTADT – Bei einem Garagenbrand im Landkreis Bad Dürkheim ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 500.000 Euro entstanden.

In der Garage in Ellerstadt hätten mehrere Fahrzeuge gestanden, die vollständig ausgebrannt seien, teilte die Polizei mit. Der Brand brach demnach am frühen Sonntagmorgen aus. Nach etwas mehr als einer Stunde habe die Feuerwehr das Feuer vollständig gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, hieß es.