Trier: Freiwillige Feuerwehrleute leiten erstmals Sprechfunkausbildung

TRIER – Erstmals hat jetzt bei der Feuerwehr Trier ein Sprechfunkerlehrgang begonnen, bei dem freiwillige Feuerwehrleute die Ausbildung verantworten. Bisher leiteten Berufsfeuerwehrleute die angehenden Sprechfunker an.

„Damit übertragen wir einen wichtigen Teil der Aus- und Fortbildung unserer Einsatzkräfte an die gut ausgebildeten und speziell geschulten Führungskräfte unserer freiwilligen Feuerwehren“, sagt Triers stellvertretender Feuerwehrchef Dr. Andreas Palzer, der seine Laufbahn selbst bei einer freiwilligen Feuerwehr begonnen hat.

Dieser Schritt unterstreiche den hohen Stellenwert des Ehrenamts innerhalb der Trierer Feuerwehr. „Wir haben sehr gut ausgebildetes Personal in unseren freiwilligen Feuerwehren und wollen dieses Potenzial auch in der Ausbildung besser nutzen“, sagt Palzer. Mit diesem Schritt stärke die Feuerwehr ihre Ausbildungsstruktur und setze auf die Expertise aus den eigenen Reihen. Zukünftig werden die bestellten Ausbilder der Freiwilligen Feuerwehr Trier auch in weiteren Lehrgängen tätig sein und so ihr Wissen weitergeben.

Leiter des Sprechfunkerlehrgangs ist Dirk Dresselhaus von der Freiwilligen Feuerwehr Ruwer. Weitere Ausbilder sind Andreas Reuter (Freiwillige Feuerwehr Olewig), Fabian Backendorf (Freiwillige Feuerwehr Biewer) und Kai Wollscheid (Freiwillige Feuerwehr Ehrang).

Die Feuerwehr Trier besteht aus der Berufsfeuerwehr und elf freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 295 ehrenamtlichen Einsatzkräften, mit Jugendfeuerwehren und Ehrenabteilung sind es insgesamt 500 Mitglieder in den freiwilligen Wehren. Weitere Informationen zur Feuerwehr Trier gibt es im Internet unter feuerwehr.trier.de.