Motorradfahrer kracht gegen Ampelanlage – Schwerverletzt!

0
Foto: Polizeidirektion Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN – Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern schwer verletzt worden.

Zeugen zufolge habe der junge Mann nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es von der Polizei. Anschließend sei er frontal gegen eine Ampelanlage gekracht und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Die Polizei vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben könnte.

Der Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

An dem Motorrad entstand Totalschaden und auch der Ampelmast wurde komplett zerstört. Foto: Polizeidirektion Kaiserslautern

Der Ampelmast sei durch den Aufprall so stark beschädigt worden, dass er anschließend abgebaut werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.