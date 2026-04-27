Motorradfahrer kracht gegen Ampelanlage – Schwerverletzt!

KAISERSLAUTERN – Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern schwer verletzt worden.

Zeugen zufolge habe der junge Mann nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es von der Polizei. Anschließend sei er frontal gegen eine Ampelanlage gekracht und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Die Polizei vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben könnte.

Der Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Ampelmast sei durch den Aufprall so stark beschädigt worden, dass er anschließend abgebaut werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro.