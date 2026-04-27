Go Asia ruft Sushireis wegen Mineralölrückständen zurück

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Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

BERLIN/TRIER – Wegen der Überschreitung von Grenzwerten für Mineralölbestandteile ruft die Supermarktkette Go Asia Sushireis zurück.

Betroffen sei die 1-Kilo-Packung des Produktes «Shinode Original Premium Sushi Rice» der Marke Sun Clad mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. April 2027, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Foto: Go Asia Deutschland GmbH und Orient Master GmbH

Verkauft wurde der Reis nach derzeitigem Stand in allen Bundesländern bis auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das Produkt könne in allen Filialen der Kette „Go Asia“  zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet.

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