++ Sonnige Aussichten für die Region: Wochenstart bringt milde Temperaturen ++

Sonnige Aussichten für Rheinland-Pfalz und das Saarland: Der Wochenstart bringt milde Temperaturen. Regen bleibt Mangelware.

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Foto: Sascha Ditscher/dpa/Archiv

OFFENBACH. Auch zum Start in die neue Woche bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland tagsüber sehr mild und weitgehend niederschlagsfrei. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, präsentiert sich der Montag heiter bis wolkig, die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 18 und 23 Grad.

Im Bergland ist es demnach bei 17 bis 20 Grad etwas kühler. In der Nacht zum Dienstag zieht den Vorhersagen zufolge wechselnde bis starke Bewölkung am Himmel auf, in der Eifel kann es etwas regnen. Die Luft kühlt ab auf 8 bis 3 Grad.

Der Dienstag startet zunächst meist wolkig, im Tagesverlauf von Norden heitert es zunehmend auf, wie der DWD mitteilte. Laut Prognose bleibt es überwiegend trocken bei ganz ähnlichen Tageshöchstwerten wie am Montag. (Quelle: dpa)

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