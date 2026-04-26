Schwerer Biker-Unfall bei Tawern: Motorrad rast beim Überholen in Traktor!

TAWERN – Am Sonntagabend ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf der Landesstraße 136 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer befuhr die Strecke von Fellerich kommend in Richtung Tawern. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Saarburg versuchte der Fahrer in einem Kurvenbereich, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig zu überholen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Traktor, was zu einer unmittelbaren Kollision der beiden Fahrzeuge führte.

Umfassende Rettungsmaßnahmen und polizeiliche Aufnahme

Durch den Zusammenprall und den anschließenden Sturz erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen.

Neben einem Rettungswagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, welcher den Verunglückten in eine nahegelegene Klinik transportierte. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Bergungsarbeiten und der polizeilichen Spurensicherung für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.