++ Region: Sonntag bringt Sonne und sehr milde Temperaturen ++

Heitere Aussichten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Am Sonntag bleibt es trocken bei bis zu 22 Grad. Nachts kann es aber Bodenfrost geben.

OFFENBACH. Es ist trocken, die Sonne scheint immer wieder und die Temperaturen steigen teilweise auf mehr als 20 Grad: Das Wochenende macht Lust aufs Draußensein. Der Sonntag ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heiter und niederschlagsfrei.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad, im höheren Bergland bei 16 Grad. Nachts kann es leichten Frost in Bodennähe geben. Empfindliche Pflanzen müssen daher unter Umständen weiter vor Kälte geschützt werden, sagt DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. Es empfehle sich ein genauerer Blick auf die vorhergesagte Temperatur in Bodennähe.

Kaum Regen in Sicht

Auch zur Gießkanne müssen Gärtner weiter greifen, denn Regen ist nicht in Sicht. Der Hochdruckeinfluss bleibe bestehen, erklärt die Meteorologin: «Zwar können schwache Tiefausläufer für zeitweise dichtere Wolken sorgen, Regen gibt es aber kaum.»

In der neuen Woche ändert sich am Wetter zunächst nichts. Am Dienstag ziehen zunächst Wolken auf, im Tagesverlauf wird es dann zunehmend sonniger. (Quelle: dpa)