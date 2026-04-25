++ Update: Tödlicher Frontalcrash auf der B41 – Polizei mit erstem Ermittlungsstand ++

IDAR-OBERSTEIN – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 41 in Idar-Oberstein zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe des Überfliegers im Gewerbepark Nahetal.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Birkenfeld mit einem Honda Civic die B41 in Fahrtrichtung Kirn. Zeitgleich entgegnete ihm ein 42-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Kreis Birkenfeld, mit einem Mercedes. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Infolge des Zusammenstoßes geriet der Mercedes in Brand und brannte vollständig aus. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der Honda Civic wurde durch den Verkehrsunfall ebenfalls vollständig beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der 27-jährige Fahrer des Honda erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein unfallanalytisches Gutachten eingeholt. Ein Sachverständiger war bereits vor Ort und in die Unfallaufnahme eingebunden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Löscharbeiten sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die B41 im betroffenen Streckenabschnitt für etwa sechs Stunden voll gesperrt.

Neben Kräften der Polizei waren die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 bei der Polizei Idar-Oberstein zu melden.