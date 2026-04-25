LUXEMBURG. Am heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. eine aggressive Randaliererin sowie die Festnahme eines Einbrechers.

Am 23.4.2026 wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr eine Frau gemeldet, welche in Redingen/Attert über die Fahrbahn laufen würde, vorbeifahrende Autos anhalten und auf diese spucken und schlagen würde. Die Polizeibeamte konnten die Person vor Ort antreffen, wobei diese sich sehr unkooperativ verhielt. Da die Person in ihrem stark alkoholisierten Zustand eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, wurde entschieden diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest unterzubringen. Durch weiteres Randalieren der Person wurden mehrere Polizeibeamte verletzt, weshalb die Staatsanwaltschaft die Festnahme der Person anordnete und diese dem Untersuchungsrichter am Morgen des 24.4. vorgeführt wurde.

Am 25.4. wurde eine Streife in Differdingen gegen 5 Uhr morgens auf vier Personen aufmerksam, welche ihre Autos in der Nähe des Friedhofs abgestellt hatten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die vier Personen unter Drogeneinfluss standen und geringe Mengen an Cannabis mitführten. Da die Personen des Weiteren auch Dreck und Zigarettenstummel hinterließen, wurden sie dementsprechend mehrfach protokolliert. Beide Autos wurden immobilisiert.

In der Nacht zum 24.4. wurde der Polizei gegen 2.30 Uhr gemeldet, dass eine Person mit einer Taschenlampe in ein Einfamilienhaus in der Cité Penscherbierg in Wilwerwiltz geleuchtet hätte, dabei von einer Bewohnerin überrascht wurde und flüchtete. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und stellte im Rahmen der Fahndung fest, dass bei einem Haus in Am Duerf ein Fenster eingeschlagen worden war. Im Inneren des Hauses konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden. Bei der anschließenden Körperdurchsuchung konnten Werkzeug und Bargeld sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)