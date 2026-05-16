Eifelkreis: Crash auf der L1 – Motorrad kracht beim Überholen in Gegenverkehr!

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Foto: dpa / Symbolbild

PREISCHEID – Am Samstagmittag kam es auf der Landstraße 1 im Bereich Preischeid zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer war in Richtung Machtemesmühle unterwegs. In einer langgezogenen Kurve scherte er nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus. Er wollte ein vorausfahrendes Motorrad überholen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Rettungsdienst versorgt gestürzten Biker

Der Motorradfahrer konnte dem entgegenkommenden Pkw nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Wagen. Durch den Aufprall kam der Zweiradfahrer zu Fall. Er zog sich Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Sachschaden und einstündige Sperrung

Die Autofahrerin überstand den Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme durch die Polizei musste die L1 für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

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