An Bahnübergang übersehen: Auto von Regionalzug erfasst

DERNBACH – Ein Auto ist in Dernbach im Westerwaldkreis an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst worden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, teilte die Polizei Montabaur mit.

Die zwei Insassen des Autos hätten am späten Vormittag den eingleisigen Bahnübergang überqueren wollen und den herannahenden Zug offensichtlich übersehen. Nach der Kollision sei das Auto etwa 25 Meter weit mitgeschleift worden und habe einen Totalschaden erlitten. Der Zug wurde leicht beschädigt, er konnte seine Fahrt ebenfalls nicht mehr fortsetzen.

Bahnstrecke zunächst gesperrt

Nach dem Unfall blieb die Strecke nach Angaben der Polizei zunächst gesperrt. Auch der Bahnübergang war für den regulären Verkehr nicht nutzbar. Die Sperrung soll dauern, bis der Zug von der Bahn abgeschleppt werden kann.