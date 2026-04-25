Dreister Diebstahl in Wittlich: Gatter überklettert — Wildkamera geklaut

WITTLICH. Am 23.4.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter gegen 19.15 Uhr zu einem Gatter im Bereich des Bergweilerwegs in Wittlich. Dieses wurde durch bisher unbekannte Täter in der Vergangenheit bereits häufiger überklettert.

Hier entwendeten sie eine zur Beobachtung der Wildtiere aufgehängte Wildkamera. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)