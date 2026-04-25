MrWissen2go besucht Schulzentrum Konz: Aufklärung über Gefahren von Fake News

KONZ. Am 24.4.2026 besuchte der Journalist, Moderator, Autor und Webvideo-Produzent Mirko Drotschmann – „MrWissen2go“ – das Schulzentrum in Konz, um dort vor Schülerinnen und Schülern der Realschule und des Gymnasiums über die Gefahren von Fake News aufzuklären.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Guido Wacht referierte MrWissen2go anschaulich und schülernah anhand von Beispielen über die Möglichkeiten und Gefahren von Fake News und wie diese in die Lebenswelt der Menschen hineinwirken. Ermöglicht wurde diese Veranstaltung durch die Stadtbibliothek Konz, die sich für die Planung und Finanzierung des Vormittages über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ in der vollbesetzten Saar-Mosel-Halle verantwortlich zeigte.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz dankt Mirko Drotschmann ganz herzlich für die tolle Veranstaltung und der Stadtbibliothek Konz für die reibungslose Organisation. (Quelle: S. Steinbach/Gymnasium Konz)