Bombenentschärfung in Bitburg: Evakuierung am Sonntag – Alle Infos!

BITBURG – In Bitburg in der Eifel werden am Sonntag mehrere Weltkriegsbomben entschärft.

Anwohner in einem Radius von 300 Metern um den Fundort müssten ihre Wohnungen bis 9.00 Uhr verlassen, teilte die Stadt mit. Betroffen seien mehrere Straßenzüge.

Folgende Haushalte sind betroffen:

Messenweg 16B – 40 (nördl. Straßenseite),

Messenweg 15 – 35 (südl. Straßenseite),

Gerolsteiner Straße 18, 20 und 23,

Eifelstraße 17,

Wittlicher Straße 36,

Am Zuckerborn 2, 3, 4, 6 und

Im Leuchensang 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 45a, 47, 49 und 53.

Eine Aufenthaltsmöglichkeit werde in der Stadthalle eingerichtet, hieß es. Die Entschärfung ist für 11.00 Uhr vorgesehen.

Für Fragen im Zusammenhang mit der Evakuierung ist bei der Stadt Bitburg eine

Info-Hotline 06561-6001-555

eingerichtet. Diese ist besetzt von Freitag und Samstag, jeweils von 08:00 – 18:00 Uhr, Sonntag, 09:00 – 11:00 Uhr.

Bei den Blindgängern handelt es sich nach Behördenangaben um eine 125 Kilo schwere sowie sechs jeweils 30 Kilo schwere Bomben aus US-amerikanischen Beständen. Sie waren am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden.