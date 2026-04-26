Zahlreiche Ruhestörungen und aggressive Randalierer in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Sonntag meldet die Police Grand-Ducale zahlreiche Ruhestörungen sowie betrunkene, aggressive Randalierer im Großherzogtum.

In den letzten 24 Stunden wurde die Polizei mehr als 30 Mal im ganzen Land aufgrund verschiedener Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bereits beim Eintreffen der Beamten beruhigt, oder es konnte keine Lärmbelästigung mehr festgestellt werden. In einzelnen Fällen konnte die Situation vor Ort geklärt werden.

Am 25.4. wurde der Polizei gegen 19.30 Uhr eine Person gemeldet, welche sich in Esch in der rue de Luxemburg aggressiv benehmen würde. Die Person wurde von Sicherheitsbeamten der Örtlichkeiten verwiesen und verhielt sich ihnen gegenüber sehr aufbrausend. Durch seinen alkoholisierten Zustand stellte die Person eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar, weshalb die Person nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht wurde.

Ein Anrufer meldete der Polizei am 25.4., gegen 19.30 Uhr, eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Place d’armes in Luxemburg-Stadt. Vor Ort konnten die Personen angetroffen werden, wobei zwei Personen sich nicht beruhigen ließen. Da beide Personen eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellten, wurden diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)