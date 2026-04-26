Badesaison steht vor der Tür: 2025 mehr Schwimmabzeichen in Rheinland-Pfalz

Die Badesaison steht vor der Tür - gut, wenn man dann schon schwimmen kann. Wie sieht es mit den Schwimmabzeichen aus?

BAD NENNDORF. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Schwimmabzeichen in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen. Die Abzeichen in Bronze, Silber und Gold wurden nach Zahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 2025 insgesamt 6.590 Mal verliehen.

Im Jahr zuvor waren es 6.449. Erst mit dem bestandenen Schwimmabzeichen Bronze, dem sogenannten Freischwimmer, gilt man als sicherer Schwimmer. Die DLRG-Lebensretter gehen davon aus: Wer ein Schwimmabzeichen erwirbt, weist damit nach, sicher schwimmen zu können. Und das gilt bereits mit dem Schwimmabzeichen Bronze. Nach DLRG-Angaben ist ein wesentliches Kriterium für den Freischwimmer das ausdauernde Schwimmen – genauer gesagt müssen Aspiranten unter anderem mindestens 15 Minuten lang pausenlos schwimmen, ohne sich festzuhalten.

Eine Vorstufe der Schwimmabzeichen zum sicheren Schwimmer ist das Seepferdchen. Das machten der DLRG zufolge landesweit im vergangenen Jahr 3.406 Menschen und die Zahl blieb damit weitestgehend konstant. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schwimmkursen ging um gut 2.000 zurück auf 14.403. Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. (Quelle: dpa)