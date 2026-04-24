++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für Benzin und Diesel gehen hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 25.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 25.04.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für die Krafstoffe Diesel, Super 95 und Super 98 gehen am Samstag weiter hoch.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff steigt um 7,8 Cent, und kostet am Samstag dann 1,871 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin geht um 3,8 Cent hoch, und der Liter kostet am Samstag dann 1,759 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) geht um 2,7 Cent hoch, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,854 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu