Brand legt Bahnstrecke am Rhein lahm

0
Symbolbild

KAMP-BORNHOFEN –  Wegen eines Brandes in einem Kabelschacht ist die rechtsrheinische Bahnstrecke in der Nähe der Verbandsgemeinde Loreley im Rhein-Lahn-Kreis gesperrt worden.

Auf der Strecke verläuft unter anderem der Regionalverkehr zwischen Koblenz und Wiesbaden.

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, wurde der Brand kurz vor 16.00 Uhr gemeldet. Auch wenn die Strecke nach Abschluss der laufenden Löscharbeiten wieder freigegeben sei, werde es dauern, bis der Bahnverkehr wieder anlaufe, sagte der Sprecher.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.