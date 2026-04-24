Brand legt Bahnstrecke am Rhein lahm

KAMP-BORNHOFEN – Wegen eines Brandes in einem Kabelschacht ist die rechtsrheinische Bahnstrecke in der Nähe der Verbandsgemeinde Loreley im Rhein-Lahn-Kreis gesperrt worden.

Auf der Strecke verläuft unter anderem der Regionalverkehr zwischen Koblenz und Wiesbaden.

Wie ein Bahnsprecher mitteilte, wurde der Brand kurz vor 16.00 Uhr gemeldet. Auch wenn die Strecke nach Abschluss der laufenden Löscharbeiten wieder freigegeben sei, werde es dauern, bis der Bahnverkehr wieder anlaufe, sagte der Sprecher.