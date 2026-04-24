Trier: Spatenstich für neuen Kunstrasenplatz in Heiligkreuz

TRIER – Mit dem symbolischen ersten Spatenstich begann am Mittwoch offiziell die Umwandlung des Tennen- in einen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Heiligkreuz.

Die Anlage, die bisher ein Hartplatz war, wird vollständig erneuert und mit einem Kunstrasenfeld ausgestattet.

Das von den Vereinen lang ersehnte Sportbauprojekt war erforderlich, da der Tennenplatz veraltet und sanierungsbedürftig war. Nicht abziehendes Wasser nach Regenfällen, eine starke Staubentwicklung bei Schönwetterperioden und ein erhöhtes Verletzungsrisiko machten den Platz zuletzt für die Nutzer, darunter den VfL Trier und die American Footballer des Postsportvereins, nicht mehr bespielbar.

Unter diesen Bedingungen sahen sich die Vereine in ihrer Existenz langfristig bedroht. VfL-Vorsitzender Christian Brand betonte: „Es ist uns ganz wichtig, dass wir ein Teil von Heiligkreuz sind, dass wir Jugendlichen und Kindern, die hier wohnen, ein Stück Freizeit geben, wo sie sich wohlfühlen können und gute Bedingungen haben, was bisher eher nicht der Fall war.“

Auch der stellvertretende Ortsvorsteher Jörg Kämper betonte: „Heute ist ein ganz besonderer Tag für unseren Stadtteil. Es ist der Startschuss für ein Projekt, das weit mehr ist als nur ein Sport-Ort. Dieser Platz wird ein Ort der Begegnung, der Bewegung und des Zusammenhalts.“

Bürgermeisterin Britta Weizenegger hob vor allem das große Engagement hervor: „Ich möchte vor allem Danke sagen. Diese Umwandlung würde es nicht geben, wenn sich nicht so viele so engagiert eingesetzt hätten. Es ist eine wichtige und erforderliche Maßnahme, die die Gegend bereichern und, da bin ich mir sicher, viel genutzt wird.“

Auch die umliegenden Schulen, vor allem die Grundschule Heiligkreuz und das FWG, werden den neuen Kunstrasenplatz ab dem Beginn des neuen Schuljahres nutzen. Am Vor- und Nachmittag kann somit Sportunterricht stattfinden. Abends steht der Platz den Vereinen zum Training zur Verfügung. Insgesamt soll der Sportplatz jährlich rund 2.500 Stunden genutzt werden.

Die Kosten des Projekts von rund 950.000 Euro werden von der Stadt Trier, zu etwa einem Drittel vom Land und von den beteiligten Vereinen finanziert.