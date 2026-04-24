Explosion in Luxemburg: Schwerverletzter bei Arbeitsunfall — Schlägerei mit Messereinsatz

LAMADELEINE/ESCH-ALZETTE. Am 23.4.2026 wurde der Polizei gegen 14.15 Uhr ein Arbeitsunfall in einer Werkstatt in der Route de Luxembourg in Lamadeleine gemeldet. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer Explosion und anschließender Verpuffung, wodurch ein Arbeiter schwere Verbrennungen davontrug.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt wurde informiert und begab sich vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt.

Am Abend desselben Tages wurde eine Schlägerei in der Rue de l’Alzette in Esch-Alzette gemeldet, bei der eine Person mit einem Messer verletzt worden sei. Der Täter flüchtete anschließend mit einem E-Tretroller. Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend vor Ort. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Bei diesem konnte ein Messer sichergestellt werden. Das Opfer konnte trotz Fahndung nicht angetroffen werden. Während der Amtshandlungen drohte der Tatverdächtige den Beamten wiederholt. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)