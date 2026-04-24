Bundespolizei Trier nimmt gesuchten Räuber fest

TRIER – Im Rahmen der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei am Donnerstagabend auf der BAB 64 einen gesuchten Räuber fest.

Gegen den 52-jährigen Kameruner lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen schweren Raubes vor.

Er wird beschuldigt, im Februar 2019 gemeinsam mit einer weiteren Person dem Geschädigten aus seiner Jackentasche, unter Vorhalt eines Messers, einen Briefumschlag mit 15.000 Euro Bargeld entwendet zu haben.

Zugleich drohten sie dem Geschädigten, seine Ehefrau und Kind umzubringen, wenn er ihr von der Tat erzählen würde.

Nach richterlicher Vorführung wurde er in eine nahe gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.