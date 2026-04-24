Achtung Stau-Gefahr in Trier: Konrad-Adenauer-Brücke wird in beide Richtungen verengt

TRIER. Autofahrer in Trier müssen sich kommende Woche auf Einschränkungen einstellen: Auf der Konrad-Adenauer-Brücke kommt es im Bereich des Messeparks zu einem temporären Engpass. Grund sind Bauarbeiten der Stadtwerke Trier (SWT).

Bauarbeiten für neue Ampelanlage

Die SWT führen von Montag, 27. April, bis voraussichtlich Donnerstag, 30. April 2026 sogenannte Gründungsarbeiten für eine neue Lichtsignalanlage am Messepark durch.

Engpass am Dienstag auf der Brücke

Besonders betroffen ist der Dienstag, 28. April:

An diesem Tag wird die Fahrbahn auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Höhe des Messeparks in beide Fahrtrichtungen verengt.

Der Verkehr wird jeweils über die zweite Fahrspur am Baufeld vorbeigeführt.

An den übrigen Tagen kaum Einschränkungen

An den anderen Tagen der Bauarbeiten konzentrieren sich die Arbeiten laut SWT ausschließlich auf die Busspur neben dem Messepark.

Für den allgemeinen Straßenverkehr soll es in diesem Zeitraum keine Beeinträchtigungen geben.

SWT bittet um Verständnis

Die Arbeiten sind Teil der Infrastrukturmaßnahmen rund um den Messepark. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu passieren.

Bei Rückfragen steht der technische Kundenservice der SWT unter 0651 717-3600 zur Verfügung.