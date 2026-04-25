Saarland: Transporter kollidiert auf A8 mit PKWs — Teile über gesamte Fahrbahn verteilt

KIRKEL. Am 24.4.2026 kam es gegen ca. 6.18 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Luxemburg in Höhe des Autobahnkreuzes Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Spurwechselfehler eines weißen Transporters kam es zu einer Kollision mit zwei weiteren in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugen.

Die unfallbeteiligten PKWs kollidierten mehrfach mit der Mittelleitplanke, wodurch Fahrzeugteile über die gesamte Fahrbahn verteilt wurden. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die beiden PKWs wurden komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Fahrbahnsäuberung musste die A8 für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)