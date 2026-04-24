Luxemburg/Trier – Wer aktuell in Luxemburg tankt, kann sich zumindest beim Diesel über eine spürbare Entlastung freuen. Am heutigen Freitag, 24. April 2026, zeigen die offiziellen staatlich festgelegten Maximalpreise erneut Bewegung – vor allem Pendler aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland profitieren.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg (24.04.2026)

Diesel: 1,793 € pro Liter

1,793 € pro Liter Super 95 (E10): 1,721 € pro Liter

1,721 € pro Liter Super 98 (Super Plus): 1,827 € pro Liter

(Stand: 24.04.2026 – Quelle: spritpreise.lu)

Diesel deutlich günstiger – Trend setzt sich fort

Besonders auffällig: Der Dieselpreis ist erneut gesunken und liegt jetzt unter der Marke von 1,80 Euro. Damit setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Noch vor wenigen Wochen lag Diesel teils deutlich über zwei Euro pro Liter – ein Unterschied, der sich gerade für Vielfahrer massiv bemerkbar macht.

Für viele Berufspendler aus der Region Trier, der Eifel oder dem Saarland lohnt sich der Tankstopp im Großherzogtum damit aktuell wieder besonders.

Benzinpreise stabil – kaum Bewegung bei Super

Während Diesel fällt, zeigen sich die Benzinpreise nahezu unverändert:

Super E10 bleibt bei 1,721 €

Super Plus konstant bei 1,827 €

Hier ist aktuell keine größere Dynamik zu erkennen. Experten gehen davon aus, dass sich die Preise kurzfristig auf diesem Niveau einpendeln könnten – sofern es keine neuen Impulse vom Ölmarkt gibt.

Hintergrund: Ölmarkt entspannt sich leicht

Die Entwicklung hängt weiterhin stark mit der Lage auf dem internationalen Energiemarkt zusammen. Nach den zuletzt starken Preissprüngen durch geopolitische Spannungen – insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt – scheint sich der Markt aktuell etwas zu beruhigen.

Sinkende Rohölpreise wirken sich in Luxemburg oft schneller auf die Zapfsäulen aus als in Deutschland – ein Grund, warum viele Autofahrer gezielt über die Grenze fahren.

Lohnt sich Tanken in Luxemburg aktuell?

Die klare Antwort: Ja – besonders für Diesel-Fahrer. Durch die aktuell niedrigeren Preise ergibt sich ein deutlicher Vorteil gegenüber Deutschland. Spar-Rechner – Lohnt sich Tanken in Luxemburg.

Gerade für:

Pendler aus Trier & Umgebung

Vielfahrer

Grenznahe Haushalte

bleibt Luxemburg eine der attraktivsten Optionen zum Tanken.

Fazit: Gute Nachrichten für Autofahrer

Der heutige Freitag bringt eine erfreuliche Entwicklung: Diesel wird günstiger, Benzin bleibt stabil. Für viele Autofahrer bedeutet das konkret: spürbar weniger Kosten an der Zapfsäule.

Wie sich die Preise in den kommenden Tagen entwickeln, bleibt jedoch abhängig von der internationalen Lage – insbesondere am Ölmarkt.